ضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (5) قضايا.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة ومشتملاتها: ضبط (2) قضية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: (2) قضية.

فى مجال الأمن العام: ضبط (31) قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (1910) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ (296) حكما قضائيا متنوعا.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط (4) قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.