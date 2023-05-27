أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (5) قضايا.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة ومشتملاتها: ضبط (2) قضية.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: (2) قضية.
فى مجال الأمن العام: ضبط (31) قضية.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (1910) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ (296) حكما قضائيا متنوعا.
فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط (4) قضايا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
الأخبار
ضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية خلال 24 ساعة
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-