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السبت 27 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية خلال 24 ساعة

أرشيفية
أرشيفية
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (5) قضايا.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة ومشتملاتها: ضبط (2) قضية.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: (2) قضية.  
فى مجال الأمن العام: ضبط  (31) قضية.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط  (1910) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ  (296) حكما قضائيا متنوعا.
فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط  (4) قضايا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

أمن المنافذ بوزارة الداخلية الهجرة