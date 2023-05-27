10 طرق للحفاظ على منزلك باردًا أثناء الصيف

نلجأ للمكوث خلال المنزل هروبًا من الصقيع في الشوارع خلال فصل الشتاء، ونحتمي بالمنازل خوفًا من أشعة الشمس الحارقة في فصل الصيف، ولكن في بعض الأحيان تكون درجة الحرارة خلال المنزل لا تختلف كثيرًا عن الخارج، وذلك بسبب بعض العادات الخاطئة التي نقوم بها خلال ساعات النهار، لذا تقدم لكم “البوابة لايت” في هذا التقرير بعض الحيل لإبقاء المنزل باردًا خلال فصل الصيف ومنها:.

1- التهوية

احرص على تهوية منزلك وفتح النوافذ خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر وخلال فترات المساء وتجنب ذلك أوقات الظهيرة وذروة أشعة الشمس.

2- قم بغلق الستائر خلال النهار

تأتي 30 % من الحرارة من خلال النوافذ، وإغلاق النوافذ هو ما يحول دون امتصاص هذا الكم الهائل من الحرارة، لأن إغلاق النوافذ يعكس الحرارة للخارج، ويفضل استخدام الستائر العاتمة في هذه الحالة.

3- استخدام المراوح لتبريد الغرف

يستخدم البعض بعض الحيل لإبقاء البيوت باردة مثل وضع طبق بلاستيكي به قطع كبيرة من الثلج في وعاء أمام المروحة وتشغيلها في الغرف، مما يعكس هواء باردًا في الغرفة ويمتد أثره لساعات

4- تجنب استخدام الفرن الكهربائي كثيرًا

الطهي باستخدام الموقد أو الفرن يزيد من حرارة مطبخك، مما يجعل أيام الصيف الحارة في المطبخ أكثر سخونة، لذا حاول التقليل من استخدامه وذلك بصنع الأطعمة التي لا تحتاج إلى طهي كثيف، مثل السندويشات والسلطات.

5- زراعة النباتات داخل أو خارج المنزل

قد تساعدك شجيرة صغيرة جدا على خفض الحرارة لدرجات، لذا يمكن زراعة بعض أنواع النباتات في المنزل التي تمتص الحرارة وتحافظ على البرودة في الداخل أو قم بزراعة شجرة أمام منزلك حيث تستخدم كغطاء نباتي فعال للنوافذ وتقلل من حرارة الشمس.

6- استخدم المصابيح الموفرة للطاقة

تعمل المصابيح الحمراء على توليد الحرارة مما يزيد من الإحساس بالصيف، لذا عليك اختيار المصابيح البيضاء الموفرة للطاقة وتشغيلها للضرورة فقط، وكذلك تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية إلا للضرورة.

7- استخدم الألوان الفاتحة

يمكن أن يؤثر اختيار اللون أيضًا على درجة حرارة المنزل، حيث يؤدي اللون الداكن للجدران والأثاث إلى زيادة امتصاص الحرارة، لذلك يوصى باستخدام اللون الفاتح للحماية من الحرارة، ووفقًا للمختبر العالمي للطاقة المتجددة، فإن الجدران الخارجية البيضاء تمتص حرارة أقل من الجدران ذات الألوان الداكنة.

8- قم باستخدام أغطية السرير القطنية

استخدم البياضات المناسبة موسميًا، مثل تلك المصنوعة من خامة تسمح بمرور الهواء مثل القطن، وتجنب الأقمشة مثل الحرير والفانيلا والصوف التي تحبس الحرارة.

9- اجعل المكان منظمًا وفارغًا قدر الإمكان

تمتلئ الغرفة المزدحمة بالحرارة، وبالتالي قم بإزالة التحف والأثاث والكتب والصحف والمجلات غير المرغوب فيها من الغرفة لجعلها جيدة التهوية، وقم بتعبئة جميع السجاد الصوفي السميك الذي يعطي إحساسًا ومظهرًا دافئًا وضع سجادًا رقيقًا يعطي تأثيرًا باردًا.

10- ضع وعاء ثلجيًا في أركان الغرفة

خذ أي وعاء زجاجي واملأه بالماء البارد، ثم ضع بعض الزهور والحصى والأصداف والورود الطازجة بداخله، فهذا لا يمنح أعيننا الاسترخاء فحسب، بل يولد الهدوء ويساعد في تقليل درجة حرارة البيئة المحيطة.