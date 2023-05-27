اعترافات جامع قمامة قتل آخر بمشاجرة في المرج

استمعت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم، لاعترافات جامع قمامة متهم بقتل آخر فى مشاجرة بينهما بسبب خلافات حول مقلب القمامة بمنطقة المرج.

وأكد المتهم أنه والمجني عليه يعملان في جمع القمامة وخاصة تلك التي تنفع كمواد للبيع في الخردة مثل علب الكانز وزجاجات المياه المعدنية والغازية نظرا لقيمتها المادية العالية.

وأضاف المتهم أنه يوم الواقعة كان يجمع القمامة وجاء المجني عليه وبدأ في مزاحمته في ذات مقلب القمامة فنشبت بينهما مشاجرة حول فرض السيطرة على المكان فقام بطعن الأخير فأسقطه غارقا في دمائه.

وكان قسم شرطة المرج تلقى إشارة من أحد المستشفيات بوصول جامع قمامة مصابا بعدة طعنات نافذة ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله المستشفى، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى “عبدالله.م ”، في العقد الثالث من عمره، مصاب بطعنات متفرقة بالجسم من سلاح أبيض، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن جامع قمامة وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، فقام على إثرها المتهم بطعنة المجنى عليه، وفر هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.