أمير الكويت يبدأ زيارة رسمية إلى تركيا

بدأ أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق له، صباح اليوم / الثلاثاء /، زيارة دولة رسمية إلى جمهورية تركيا.

يرافق أمير الكويت وفد رسمي يضم كلا من وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور علي المضف، ووزير الخارجية عبدالله علي اليحيا، وكبار المسؤولين بالديوان الأميري ووزارة الخارجية الكويتية.

