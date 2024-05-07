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الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

أمير الكويت يبدأ زيارة رسمية إلى تركيا

الشيخ مشعل الأحمد
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
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بدأ أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق له، صباح اليوم / الثلاثاء /، زيارة دولة رسمية إلى جمهورية تركيا.
يرافق أمير الكويت وفد رسمي يضم كلا من وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور علي المضف، ووزير الخارجية عبدالله علي اليحيا، وكبار المسؤولين بالديوان الأميري ووزارة الخارجية الكويتية. 
 

أمير الكويت يبدأ زيارة رسمية إلى تركيا تركيا أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح