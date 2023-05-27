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السبت 27 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط كمية من مخدر الهيدرو بحوزة شخص بالإسماعيلية بقصد الاتجار

المتهم
المتهم
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط كمية من مخدر الهيدرو بحوزة أحد الأشخاص بالإسماعيلية بقصد الاتجار.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة، فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق) حال تواجده بمسكنه، وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 24 كيلوجراما – ميزان حساس – هاتف محمول – مبلغ مالى – سيارة ربع نقل)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسيارة لسهولة التنقل.
تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (مليون و200 ألف جنيه تقريبا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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