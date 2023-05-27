الانتخابات التركية| خيبة أمل تصيب الغرب في حالة نجاح أردوغان.. وبوتين يفضل حصول حليفه على ولاية رئاسية جديدة

يعد الرئيس التركي المنتهية ولايته، رجب طيب أردوغان المفضل لدى نظيره الروسي، فلاديمير بوتين للفوز في الانتخابات الرئاسية التركية.

ويصوت الأتراك الأحد 28 مايو في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليتشدار أوغلو والتي ستقرر ما إذا كان الرئيس سيمدد حكمه إلى عقد ثالث.

وفي الجولة الأولى من التصويت في 14 مايو الماضي، حصل أردوغان على 49.5٪ من التأييد، وهو أقل بقليل من الأغلبية اللازمة لتجنب جولة الإعادة.

كليتشدار أوغلو، مرشح تحالف المعارضة المكون من ستة أحزاب، حصل على 44.9٪ من التأييد، وحل المرشح الوطني سنان اوجان في المركز الثالث بتأييد 5.2٪ وتم القضاء عليه. أربكت النتيجة توقعات منظمي استطلاعات الرأي الذين وضعوا كيليجدار أوغلو في المقدمة.

هذا الأمر لن يرضي حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي يأمل في إحداث التغيير في تركيا، حيث أدى حكم أردوغان الاستبدادي المتزايد الذي وصفته التقارير الغربية، بجانب الاقتصاد المتردي إلى زيادة القلق بين الحلفاء.

ومع تعزيز موقفه على ما يبدو قبل الجولة الثانية من هذه الانتخابات، فمن شبه المؤكد أنه سيكون هناك خيبة أمل في الغرب، ولم يكن كمال كليتشدار أوغلو، منافس أردوغان، معروفًا جيدًا خارج تركيا، لكن بالنسبة لصانعي السياسة الغربيين، فقد يمثل الأمل الذي ينتظره الغرب.

وتحدثت شبكة سكاي نيوز عن كليتشدار أوغلو، حيث قالت إنه محاسب وبيروقراطي يتمتع بسمعة طيبة كسياسي نظيف وعلماني يريد استعادة العلاقات التركية الغربية والثقة مع حلفاء الناتو.

وأضافت أنه مقارنة بأردوغان، فقد انهار الاقتصاد التركي، بسبب إدارته السيئة، فقد ارتفع معدل التضخم إلى أكثر من 80٪، ويمكن أن يكون الفشل الاقتصادي مقدمة لعدم الاستقرار السياسي.

وبصرف النظر عما سيحدث للشعب التركي، فأردوغان هو خيار الكرملين، وهو الذي وصفته سكاي نيوز بالشيطان الذي عرفه بوتين ووجده مفيدًا، ولقد تحدث عن علاقته الخاصة مع بوتين والحاجة المتبادلة للبلدين لبعضهما البعض.

ويرفض أردوغان الانضمام إلى العقوبات الغربية على روسيا، ولقد اشترى أنظمة دفاع روسية مضادة للطائرات، مما تسبب في تورط عبر تحالف الناتو.

بالنسبة للديمقراطية، تمتلك تركيا سجل مقلق بشكل متزايد في مجال حقوق الإنسان وتزايد الاستبداد، وكل ذلك يسبب المزيد من القلق في العواصم الغربية، ووعد كيليتشدار أوغلو بتغيير كل ذلك.