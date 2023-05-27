إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق الفيوم في حدائق أكتوبر

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الفيوم بنطاق قسم شرطة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة.

تلقى الرائد فريد معاذ رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق الفيوم دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 7 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.