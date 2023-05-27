الكلاب الضالة تهاجم أهالي منطقة بشتيل بالجيزة وتصيب 22 شخصا

أصيب 22 شخص بينهم أطفال جراء تعرضهم للعقر من كلاب ضالة بشارع مجمع المدارس بمنطقة بشتيل بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال محافظة الجيزة.

تلقي المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغًا من طؤاري الصحة تفيد بوقوع حالات عقر جماعي بشارع مجمع المدارس بمنطقة بشتيل بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بالطب البيطري ورجال الحي وتبين مهاجمة الكلاب الضالة لعدد من الأطفال والاهالي نتج عنه إصابة الحالات المذكورة وجري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج المصل اللازم.

فيما تم مطاردة 79 كلب ضال حتى الآن، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.