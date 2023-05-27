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السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قرار جديد بشأن العروس ضحية عجوز إمبابة

أرشيفيه
أرشيفيه
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة استمرار حبس مسن متهم بقتل عروس إمبابة لرفضها الزواج منه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانتْ بدايةِ الواقعةِ بورودِ بلاغٍ إلى قسمِ شرطةِ شرطةِ إمبابة بمديريةِ أمنِ الجيزةَ، منْ غرفةِ النجدةِ، يفيدَ العثورُ على جثةِ سيدةٍ متوفاةٍ داخلَ شقتها، على الفورِ انتقلَ رجالُ المباحثِ لمكانِ الحادثِ.

 وبالفحصِ تبين وجودَ جثةٍ «هبةٍ» 35 سنةٍ غارقةٍ في دمائها، وبتكثيفَ التحرياتِ تبينَ أنهُ توجدُ شبهةٌ جنائيةٌ في الوفاةِ، ليتمّ تشكيلَ فريقِ بحثِ مكبرٍ لضبطِ القاتلِ، وبالفعلِ نجحتْ القواتُ في إلقاءِ القبضِ على المتهمِ وتبينَ أنهُ سائقٌ، ويبلغَ منْ العمرِ 52 عاما، وبمواجهتهِ اعترفَ بالواقعةِ على النحوِ المبينِ بالتحقيقاتِ، وأمرتْ نيابةُ شمالَ الجيزةَ، بحبسِ المتهمِ 4 أيامٍ على ذمةِ التحقيقاتِ.

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