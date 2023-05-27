شولتس يؤكد مواصلة الدعم الألماني لأوكرانيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي يزور تالين، إن ألمانيا ستستمر في دعم أوكرانيا "بقدر ما تقتضي الحاجة"، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال شولتس في مؤتمر صحفي في تالين: "هذا القرار لا يتزعزع. ألمانيا ستواصل إلى جانب دول البلطيق والاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين، وقوفها بثبات إلى جانب أوكرانيا وتزويدها بالمساعدة بقدر ما تقتضي الحاجة.

بدورها، أشارت رئيسة الوزراء الإستونية كاجا كالاس إلى أن تالين ستواصل دعم أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة والتدريب العسكري. كما شكرت ألمانيا على حزمة المساعدات الأخيرة البالغة 2.7 مليار يورو لأوكرانيا.

وصل المستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس وزراء لاتفيا كريسجانيس كارينز، ورئيسة الوزراء الليتوانية إنغريدا سيمونيت إلى تالين يوم الجمعة.

التقى شولتس برئيسة الوزراء الاستونية كاجا كالاس، وبعد ذلك عقد رؤساء حكومات إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وألمانيا عشاء عمل مشترك ومؤتمرًا صحفيًا.