رئيس "الاتحادي الإماراتي" يستعرض جهود بلاده في تعزيز العمل المناخي العالمي بمؤتمر نيفسكي للبيئة

أكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش أن بلاده تنظر إلى العمل المناخي على أنه فرصة، واستندت إلى طموحها حول التقدم المناخي للمضي قدما وتنويع اقتصادها وخلق المعرفة والمهارات والوظائف للشباب مع المساهمة بوضع حلول عملية لمشكلة عالمية تؤثر علينا جميعًا.

وقال غباش- خلال مشاركته، اليوم الجمعة، كضيف شرف في الدورة العاشرة لمؤتمر نيفسكي للبيئة، الذي يعقد في مدينة سانت بطرسبرج في روسيا الاتحادية- إن دولة الإمارات تبني على سجلها الحافل بالابتكار في مجال المناخ، وأنها استفادت من مزاياها الطبيعية والتكنولوجية كمركز للطاقة لإنشاء نظام بيئي للحلول المناخية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

ولفت إلى أن الإمارات استثمرت حتى الآن 50 مليار دولار أمريكي في الطاقة المتجددة في أكثر من 70 دولة، وتعهدت باستثمار أكثر من 50 مليار دولار أمريكي في مشاريع الطاقة النظيفة في الداخل والخارج على مدى العقد المقبل.

وأشار غباش إلى أن الإمارات أول دولة في المنطقة توقع وتصادق على اتفاقية باريس للمناخ، وتلتزم بخفض الانبعاثات على مستوى الاقتصاد، والأولى في المنطقة التي تعلن عن مبادرة الحياد المناخي بحلول عام 2050.

من جهة أخرى، بحث غباش، مع رئيس المجلس التشريعي لمدينة سانت بطرسبرج ألكسندر بيلسكس، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين الجانبين.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والشراكة الإستراتيجية بین دولة الإمارات وروسیا الاتحادية، وجھود البلدين لتعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة، كما استعرض الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجھات النظر بشأنها.