محمد فايق ينعى الكاتب والمفكر اللبناني كمال شاتيلا

نعى وزير الإعلام السابق محمد فايق، الكاتب والمفكر رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيلا، الذي وافته المنية، فجر اليوم الجمعة.

وأكد فايق- في بيان، اليوم- أن برحيل الفقيد فقدت لبنان والعالم العربي أحد السياسين والمفكرين المخلصين لقضايا الأمة، أفني عمره من أجل وحدة لبنان وعروبته واستقلاله.

وتقدم محمد فايق بخالص العزاء والمواساة لأسرة كمال شاتيلا، وللشعب اللبناني، ولكافة أعضاء المؤتمر الشعبي اللبناني.

يذكر أن كمال شاتيلا هو سياسي لبناني، ولد بمدينة بيروت في 10 كانون الثاني 1944، كان يرأس المؤتمر الشعبي اللبناني، ودرس العلوم السياسية والإدارية بالجامعة اللبنانية، وساهم في تأسيس الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية، أسّس سنة 1965 (التنظيم الناصري- اتحاد قوى الشعب العامل) ذي التوجه القومي العربي.