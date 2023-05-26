شاهد.. بالزجاج والطوب.. مشاجرة 3 أشقاء بسبب خلافات أسرية بالجيزة

نشبت مشاجرة بين 3 أشقاء بالزجاج والطوب بسبب تعدي أحدهم علي والدته بالضرب بسبب خلافات أسرية فقام شقيقيه بالتعدي عليه بالضرب واصابته في يده اليمني بحارة ناجي من شارع الاباصيري بدائرة قسم شرطة الجيزة.

البداية عقب تعدي عاطل في العقد الثاني من عمره يدعي "بحيري" علي والدته بالضرب والتسبب في سقوطها أرضا عقب صلاة الجمعة مما دفع شقيقيه للتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بجرح سطحي باليد اليمني ليتحول الأمر إلي مشاجرة بين الطرفين بالزجاج والطوب وتحاول بعض الأهالي السيطرة على المشاجرة ولم يتم إبلاغ قسم الشرطة بالمشاجرة.