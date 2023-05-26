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الجمعة 26 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالصور.. شيرين عبدالوهاب تصل جدة بصحبة حسام حبيب استعدادا لحفلها

شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب
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وصلت الفنانة شيرين عبدالوهاب إلى المملكة العربية السعودية، رفقة زوجها الفنان حسام حبيب، استعدادا لإحياء حفلها بمدينة جدة.

تأتى الحفلة ضمن سلسلة من الجولات الغنائية وحالة النشاط الفنى التى تعيشها شيرين الفترة الأخيرة، بعد انقطاع دام طويلاً على خلفية أزماتها الأخيرة .

وتعد أبرز الأزمات الانفصال عن زوجها حسام حبيب، ثم العوده له مجدداً، والدخول فى أزمة صحية فى إحدى المستشفيات، وهو ما أبعدها لفترة طويله عن الساحه الغنائيه وإحياء الحفلات.

يقام الحفل يوم الأحد الموافق ٢٨ مايو، وتم الإعلان عن نفاذ جميع التذاكر الخاصة بالحفل .

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