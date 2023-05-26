الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ١٤٤، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ١٩ الى ٢٥ مايو الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

هذا الاسبوع استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رئيس مجلس إدارة بنك الاستيراد والتصدير الافريقى ( افريكسم ) بندكت أوراما، بمدينة الاقصر؛ لبحث التعاون المشترك في مجال دعم برامج الأمن الغذائي ومواجهة التغيرات المناخية، كما استقبل أيضا وفدا رفيع المستوى من دولة الارجنتين، يضم محافظي ثلاثة مقاطعات وكذلك عدد من كبار المسئولين وبحث معهم سبل تعزيز التعاون الزراعي بين مصر والارجنتين.

واستقبل وزير الزراعة، ايضا، السفير الإيطالي بالقاهرة "ميكلي كواروني"، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز الاستثمارات الزراعية الإيطالية في مصر، كما تفقد جناح الوزارة، المقام على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، بشرم الشيخ، حيث شهد جناح الوزارة اقبالا كثيفا من كافة الوفود المشاركة.

كما أعلن "القصير"، أنه تم الإفراج عن 225 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 102 مليون دولار خلال الفترة من 12/5/2023 حتى 18/5/2023، كذلك نفذ مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع شركة بترول بلاعيم عدد من المشروعات التنموية بمنطقة وادى فيران بمحافظة جنوب سيناء، وذلك في إطار الاهتمام بدمج أبناء سيناء ومشاركتهم الفعالة في التنمية المجتمعية.

فيما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الموافقة على إستيراد 170 ألف رأس منهم 45 ألف رأس عجول ذبيح فوري، 20 ألف رأس غنم، 105 ألف رأس عجول تسمين وذلك من مناشئ متعددة، كما تفقد الدكتور حسن فولى رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي حقول القمح بمحافظة البحيرة يرافقه عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة؛ للوقوف على عملية توريد محصول القمح في اطار مبادرة الاصلاح الزراعى لتوريد كل حبه قمح.

وتستعد الوزارة، لتنظيم الدورة الـ90 من معرض زهور الربيع، والذي من المقرر أن يبدأ فعالياته الاسبوع المقبل، ويستمر لمدة شهر بمقر المتحف الزراعي بالدقي، كما أعلنت أيضا ختام فاعليات الحملة الأولى للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الودي المتصدع، والتي انتهت بإعطاء أكثر من 6.4 مليون جرعة وتنظيم 6660 ندوة إرشادية، وترقيم وتسجيل 97 ألف و423 رأس.

وخلال هذا الاسبوع أصدرت الوزارة، تقريرًا حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى 17 مايو 2023 حيث بلغت حوالي 3 مليون و427 ألف و797 طن من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 432 ألف و342 طن عن العام الماضي، كما حضر الدكتور عبدالناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن وقيادات المعهد، تجربتين للزراعة الآلية للقطن الأولى ٥ أفدنة للصنف جيزة ٩٤، والثانية ٥ أفدنة للصنف جيزة ٩٢ بالبلانتر الآلي ببذرة منزرعة الزغب وبمعدل ٨ كيلو للفدان.

وتستضيف القاهرة المؤتمر الدولى ال 53 للنيماتودا والذي يناقش كل ما هو جديد في مجال الافات النيماتودية وأيضا كل ما هو جديد عن أساليب مكافحتها والتعرف عليها وأضرارها وذلك خلال 16 حلقة نقاشية ويوم حقلي، فيما بدأت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات "حملة ما بعد حصاد المحاصيل الشتوية لمكافحة القوارض" للحد من اعداد الفئران المتواجدة داخل الاحوزة الزراعية حيث تستهدف الحملة 1،5 مليون فدان باستخدام كمية من الطعوم تصل الى 200 طن.

فيما شارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، في ورشة العمل التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وألقت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، محاضرة بعنوان " نظرة عامة عن المعمل ودوره، وأبرز الخدمات التي يقدمها، كما واصل المعمل فاعليات البرنامج التدريبي، لرفع كفاءة العاملين بالمعمل، وبلغ اجمالي عدد الشهادات التي اصدرها المعمل خلال هذا الاسبوع بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء 7000 شهادة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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