الأمم المتحدة: وفاة العديد من الأطفال حديثي الولادة بسبب انقطاع الكهرباء في السودان

أعلنت الأمم المتحدة وفاة 30 طفلا من حديثي الولادة في مستشفى في مدينة الضعين بولاية شرق دارفورمنذ بدء القتال في السودان.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك: إن ستة من هؤلاء الأطفال توفوا مؤخرا في غضون أسبوع واحد فقط بسبب نقص الأكسجين الناجم عن انقطاع التيار الكهربائي، نقلا عن منظمة الصحة العالمية.

وقالت المنظمة إنها على اتصال بمقدمي الرعاية الصحية لمعرفة ما يمكنها تقديمه من دعم.

في غضون ذلك، قال دوجاريك إن المجتمع الإنساني في السودان يحشد جهوده للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص في الأماكن التي يسري فيها وقف إطلاق النار ويتم احترامه.

وأعلن دوجاريك- نقلا عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية- أن حوالي 20 شاحنة تحمل إمدادات مقدمة من اليونيسف والمنظمة الدولية للهجرة في طريقها الآن إلى أجزاء مختلفة من السودان.

وتمكن برنامج الأغذية العالمي من الوصول إلى أكثر من نصف مليون شخص في تسع ولايات بالدعم الغذائي والتغذوي منذ استئناف توزيع المساعدات قبل حوالي ثلاثة أسابيع.

كما يخطط البرنامج الأممي لتوزيع المساعدات في ولاية وسط دارفور والولاية الشمالية.

وبالأمس وصلت شاحنات محملة بالمساعدات الغذائية إلى وادي حلفا شمال السودان، أما في مدينة بورتسودان شرقي السودان فقد وفر برنامج الأغذية العالمي الغذاء لنحو 4000 وافد جديد.