رئيس موزمبيق السابق يزور شرم الشيخ ويشيد بالمدينة.. صور

زار "جواكيم البرتو شيسانو" رئيس دولة موزمبيق السابق، عددا من أبرز المقاصد السياحية بشرم الشيخ، معربا عن بالغ سعادته وانبهاره بالمدينة، رافقه اللواء خالد متولي مستشار محافظ جنوب سيناء للعلاقات الدولية، و "فيليب تشيدومو" سفير موزمبيق لدي جمهورية مصر العربية.
وتأتي زيارة المقاصد السياحية بمدينة السلام شرم الشيخ، علي هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الافريقي للتنمية المنعقد بشرم الشيخ في الفترة من 22 الي 26 مايو الجاري.
شملت الجولة زيارة متحف شرم الشيخ، و كاتدرائية السمائيين، ومسجد الصحابة بالسوق القديم، واختتمت الزيارة برحلة بحرية وغداء على ظهر مركب سياحى.
واشاد رئيس موزمبيق السابق بما جرى إنجازه بشرم الشيخ، و أعرب عن انبهاره بما رآه مقدما الشكر للواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، لدعوته للزيارة، ولما جرى خلال عدة سنوات قليلة في مدينة شرم الشيخ مشيرا إلى مستوى النظافة والنظام و سهولة الحركة داخل المدينة والأمان الذي شعر به.