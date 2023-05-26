أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 205 آلاف و720 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

الجمعة 26/مايو/2023 - 09:47 ص

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /الجمعة/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 205 آلاف و720 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و796 دبابة و7 آلاف و435 من المركبات المدرعة و3 آلاف و384 من النظم المدفعية و570 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و328 من أنظمة الدفاع الجوي و310 طائرات مقاتلة و296 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 6 آلاف و161 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 446 من المعدات الخاصة و2910 طائرات مسيرة وإسقاط 1015 صاروخا من طراز كروز".