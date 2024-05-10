غيابات بالجملة.. تعرف على تشكيل الأهلي أمام بلدية المحلة في الدوري

استبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي من قائمة الفريق لمواجهة بلدية المحلة غدا في الدوري الممتاز.

كما يغيب أحمد نبيل "كوكا" بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة خلال لقاء الاتحاد السكندري الأخير كما يغيب محمد عبد المنعم بسبب تراكم البطاقات الصفراء لحصوله على 3 بطاقات.

كما يتواصل غياب كل من محمد الشناوي وأحمد عبد القادر وأليو ديانج وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر للإصابة

غيابات الأهلي أمام بلدية المحلة

حراسة المرمى: محمد الشناوي – حمزة علاء

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح – محمد عبد المنعم – كريم الدبيس

خط الوسط: أحمد عبد القادر – أليو ديانج – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر – أحمد نبيل "كوكا".

خط الهجوم: وسام أبو علي.

