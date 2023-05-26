محمد صلاح يعتذر لجماهير ليفربول برسالة مؤثرة بعد عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا

الجمعة 26/مايو/2023 - 12:55 ص

اعتذر لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، للجماهير بعد الفشل في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا المقبلة.

صلاح يعتذر لجماهير ليفربول بعد الفشل تأهل لدوري أبطال أوروبا

ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، رسالة اعتذار لجماهير فريق ليفربول بعد الفشل في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا، قائلا: لقد دمرت تماما، لا يوجد أي عذر على الإطلاق لفشلنا في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا كان لدينا كل ما نحتاجه للوصول إلى دوري أبطال أوروبا العام المقبل وفشلنا، نحن ليفربول والتأهل للمنافسة هو الحد الأدنى، أنا آسف ولكن من السابق لأوانه نشر مشاركة إيجابية أو متفائلة، نحن نخذل أنفسنا.

ليفربول يشارك في الدوري الأوروبي الموسم المقبل

وصعد فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح، إلى مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل بعد احتلال المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بينما صعد كل من البطل مانشستر سيتي والوصيف أرسنال، بالإضافة فريق مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

يشار إلى أن عدد الفرق المشاركة في النظام الجديد سيرتفع إلى 36 فريقا بدلا من 32، كل فريق يخوض 8 مباريات ضد 8 فرق مختلفة، 4 منها على أرضه و4 خارج أرضه بنظام الدوري.

وتتأهل الفرق الثمانية، التي ستحصد أعلى نقاط في مرحلة الدوري، مباشرة إلى دور الـ16، فيما ستلعب الفرق التي احتلت المراكز من 9 إلى 24 مباراتي ذهاب وإياب بحيث تتأهل منها 8 فرق إلى دور الـ16 كذلك.

وسيُطبق نفس النظام في الدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي الذي ستلعب فيه الفرق 6 مباريات في المرحلة الأولى بدلا من 8.