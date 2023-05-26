حاول يستحم فغرق.. دفن جثة شاب مات غرقا بنهر النيل في الصف

" كان يظن أن مياه النيل سترطب أقدامه وجسده من لهيب الجو، لتتحول المياه في لحظة فارقة الى قبر أخذ يصارع عبثاً للخروج منه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة" كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة شاب لقي حتفه غرقا بنهر النيل بالصف، عقب ورود تقرير من خبراء الطب الشرعي بالصفة التشريحية للجثة لبيان سبب الوفاة، كما كلفت رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

تلقي المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق أحد الأشخاص في مياه النيل بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وبالفحص تبين أنه عقب نزوح شاب إلي مياه النيل هربا من ارتفاع درجة الحرارة جرفه التيار ولم يتمكن من الخروج لعدم إجادته السباحة وتمكنت القوات من انتشال الجثة وجرى نقلها إلى ثلاجة مستشفى الصف المركزي تحت تصرف النيابة العامة.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.