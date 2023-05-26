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الجمعة 26 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

«مياه القاهرة» تشارك في المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية وآليات التنمية المستدامة

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة
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شاركت شركة مياه الشرب بالقاهرة في المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية وآليات التنمية المستدامة المنعقد في مركز البحوث والدراسات البيئية، جاءت مشاركة الشركة متمثلة في الإدارة العامة للبحوث والتطوير. 

وأكد المهندس مصطفي الشيمي ، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة ، أن الشركة تهدف إلى  التعاون وربط منظومتها مع مختلف جهات الدولة ، مؤكدا على أهمية المشاركة في المؤتمرات الدولية التي تعد فرصة لإظهار إبراز التقنيات الجديدة وأحدث الأساليب التكنولوجية المستخدمة في مختلف قطاعات الشركة مثل دور التحول الرقمي فى تفعيل تكنولوجيا البيانات الضخمة.


من جانبها استعرضت المهندسة ايمان عثمان، مدير عام إدارة البحوث والتطوير ، سبل تفعيل تكنولوجيا التحول الرقمي والدفع نحو إدارة ذكية ومستدامة لمنظومة مياه الشرب.
وأشارت إلى سعي الشركة  إلى تبادل ومشاركة البيانات بمختلف أشكالها بطرق آمنه بين جميع الإدارات والقطاعات الفنية والإدارية والتجارية بالشركة  من خلال المنصة الرقمية الموحدة ، لتقديم تجربة خدمة موحدة وعلى مستوى عالمي من الذكاء ، حيث تعمل الشركة بخطى ثابتة على التنبؤ بالأحداث مثل أحداث الكسر وخطط الإحلال والتجديد.

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الإحلال والتجديد التقنيات الجديده الدراسات البيئية التنمية المستدامة المهندس مصطفى الشيمي المؤتمرات الدولية تغيرات المناخية