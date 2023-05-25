مرتضى منصور: لم يتفاوض أحد مع موسيماني "بتاع الجن والعفاريت"

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك "المعزول" حقيقة التفاوض مع بيتسو موسيماني، المدير الفني الحالي لفريق أهلي جدة السعودي، تمهيدا لتولي قيادة الفريق خلفا للكولمبي خوان كارلوس أوسوريو.

وقال مرتضى منصور، في مؤتمر صحفي، عقد مساء الخميس بنادي الزمالك: "تم التحدث عن الاتفاق مع موسيماني، هذا لم يحدث من النادي أو اللجنة الفنية التي ليس لها صلاحيات للاتفاق مع أي أحد دون الرجوع لمجلس الإدارة، موسيماني بتاع الجن والعفاريت لم يتحدث أحد معه".

وأضاف مرتضى منصور: "غير طبيعي أن يقال إن اللجنة الفنية ستجتمع مع أوسوريو لمناقشة رحيله، هذا الكلام لا صحة له، أوسوريو يرى طريقة لعب وخطة معينة وتلك هى مشكلته، وهو يجربها في وقت غير مناسب".



وتابع : " بصراحة لا أريد موسيماني لكن أريد الذي معه، لا يمكن تحمل كل تلك الشائعات والمهاترات".





وسقط الزمالك في فخ التعادل بهدف، أمام الداخلية، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين، على استاد القاهرة، في لقاء مؤجل لحساب الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري .

ويأتي الزمالك في المركز الرابع، بجدول الترتيب، برصيد 47 نقطة، بعد الفوز في 13 مباراة والتعادل في 8 آخرين وتلقي 7 هزائم.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.