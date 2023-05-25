رئيس حزب العمال: أصوات الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية ستكون ضد أردوغان

أعرب رئيس حزب العمال التركي أركان باش، عن توقعاته بأن التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، سيكون لصالح مرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو.

وخلال تصريحات تلفزيونية أوضح أركان باش أن مرشح تحالف الجمهور رجب طيب أردوغان "فشل في الفوز بالانتخابات من الجولة الأولى، ولذلك لجأ للتحالف مع مرشح تحالف الأجداد، سنان أوغان، لأنه أدرك أنه لم يكن قادرًا على تحقيق هذه الأغلبية بمفرده"، مضيفا: "إنهم يبذلون جهدا ليقولوا، مهما فعلنا، من أخطاء، نحصل على الأغلبية".

وأكد "لا يمكن لأي شخص أن يقول إن أصوات أوغان في الانتخابات ستمكن أردوغان من الحصول على الأغلبية"، متابعا: "حكومة العدالة والتنمية قاتلت بقوة على مدار 21 سنة، واستخدموا كل أنواع الكذب والتلاعب والغش، واستغلوا جميع مرافق الدولة، فضلا عن الحصار الإعلامي -للمعارضة-، لكن على الرغم من كل هذا، لا يمكنهم تجاوز 50%"، على حد قوله.

ورأى باش أنه "لا يوجد شيء ميؤوس منه في تحالف المعارضة، وأن الشيء الوحيد الذي يتفقون عليه مع طاولة الستة هو تغيير هذا النظام الغريب الذي يسمى نظام الحكومة الرئاسية، فهم يصوتون لإلغاء نظام الحكم الرئاسي"، على حد تعبيره.

وأكمل: "غدا، عندما يصبح كمال كليتشدار أوغلو رئيسا، سنكون المعارضة الأكثر دعما له، لأنه لن يكون لدينا أي توقعات شخصية أو حزبية أو تحالفات، أريد أن يرى الجمهور بأسره هذه الحقائق".