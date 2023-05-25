بسبب 1500 جنيه.. النيابة الإدارية تحيل مسعفا لمحاكمة تأديبية عاجلة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة مسعف بنموذج إسعاف بورسعيد للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لاتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من المرضى حال تقديمه للخدمات الإسعافية.

حصلت «البوابة نيوز» على مذكرة إحالة المتهم، والتى نصت على أنه بوصفه السالف لم يؤد العمل المنوط به بدقة، وخالف أحكام القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المالية المنفذة لها، وخرج على مقتضيات واجبات وظيفته، ولم يحافظ على كرامة وظيفته وحسن سمعتها وظهر بمظهر غير لائق لأعمال وظيفته بأن استولى على مبلغ 1500 جنيه من أحد المواطنين حال تقديمه خدمة إسعافية له بنقل زوجته من مستشفى المبرة إلى منزله الكائن بحى الزهور.

جاء فى المذكرة، أنه تحصل على مبلغ 1625 جنيها من المواطن، رغم أن الرسوم المستحقة 125 جنيها بغرض الحصول على الفارق لنفسه، وعدم تسليمه إيصال تحصیل للشاكى سترا للواقعة وتلاعبه بالدفاتر، بعدم استيفاء توقيع المنتفع بما يفيد تسلم الصورة الحمراء وتلاعبه بالدفتر بإثباته تحصيل مبلغ 125 جنيها بالقسيمتين الزرقاء والصفراء على خلاف الحقيقة والواقع وسترا للواقعة.

وبناء عليه يكون المخالف المذكور قد ارتكب المخالفة الإدارية والمالية المنصوص عليها بالمادتين 57 و58 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفى الهيئات والمؤسسات العامة والمادة 13 من القانون 61 لسنة 1963 وبالمواد أرقام 146 و147 و150 و152 و153 من لائحة الموارد البشرية بهيئة الإسعاف المصرية الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية رقم 134 لسنة 2019.

وطلبت النيابة من المستشار رئيس المحكمة التأديبية ببورسعيد، تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المذكور بهاتين المادتين وبالمادتين 61، 62 قانون الخدمة المدنية بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.