السجن 9 سنوات لسباك وصديقه بتهمة الاتجار فى الهيروين

اعتقد «م. ع» صاحب الثلاثين ربيعا، أنه سينجو هو وصديقه «م. ج. ح» من قبضة الشرطة، خاصة بعد عملهما فى مجال تجارة المخدرات الذي التحقا به منذ فترة لتحقيق الأرباح، ولكن تم كشف أمرهما والإيقاع بهما، ليتم ضبطهما وحبسهما وإحالتهما للمحكمة التى أصدرت قرارا بسجنهما 9 سنوات.

تفاصيل كثيرة حول الواقعة كشفتها التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة بجنوب الجيزة، والتى بدأت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، تفيد استغلال سباك يدعى «م. ع» يبلغ من العمر 29 عاما المحل الخاص به كمسرح لمزاولة نشاطه الإجرامى والاتجار فى المواد المخدرة.

على الفور تم عمل التحريات اللازمة التى ثبت من خلالها صحة المعلومات التى وردت لضباط القسم، كما تبين أن صديقه «م. ج. ك»، سائق، شريك له فى هذا العمل، وبناء على ذلك صدر إذن من النيابة العامة بالقبض على المتهمين، وتمكنت قوة أمنية من القبض عليهما من خلال كمين تم إعداده لهما حال استقلالهما سيارة مملوكة للمتهم الثانى.

تم اقتيادهما لقسم الشرطة وإخطار النيابة للتحقيق معهما، وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات التى أجرتها الأجهزة الأمنية، بدأ الأول فى سرد تفاصيل الواقعة، حيث أكد أنه تجمعه علاقة صداقة بالمتهم الثانى منذ 5 سنوات وعملا سويا فى بعض الصناعات الحرفية ولكن ظروفهما المادية لم تتحسن لذلك قررا البحث عن طريق آخر يمكنهما من جنى المال بسرعة، فما كان أمامهما سوء الاتجار فى المخدرات، فتواصلا مع إحدى المسجلين ومن خلاله شرعا فى تجارتهما.

وأضاف المتهم الأول، أنهما أحضرا كمية من مخدر الهيروين وقاما بتوزيعها على عملائهما، حتى تمكنا من جنى المال، ومع مرور الوقت اشترى الأول محل أدوات صحية، حتى يتمكنا من الاحتفاظ بالمخدرات داخله دون أن يشك فيهما أحد خاصة أنه عمل الأول، كما اشترى الثانى سيارة لتساعدهما فى توصيل المخدرات للعملاء.

وأوضح المتهم الأول فى اعترافاته، أنهما استمرا فى ممارسة نشاطهما الإجرامى فترة، وأصبحا يمتلكان المال وتغيرت حياتهما، ولكن ذاع صيتهما وعلم رجال الشرطة بنشاطهما الإجرامى فأعدا لهما كمينا حال استقلالهما سيارة لتوصيل كمية مخدرات لأحد العملاء، وتم ضبطهما وبحوزتهما 66 لفافة لمخدر الهيروين، وكذلك أسلحة نارية وذخيرة، وقد تم التحفظ على المضبوطات والسيارة والمتهمين، وفور الانتهاء من التحقيق معهما صدر قرار بحبسهما.

وأكد تقرير المعمل الكيماوى، أن المضبوطات التى كانت بحوزة المتهمين عبارة عن لفافات لمخدر الهيروين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، وكذلك حصوات خام لذات المخدر، وكذلك أكد تقرير الأدلة الجنائية الخاص بفحص السلاح الذى ضبط مع المتهمين، أنه عبارة عن بندقية خرطوش عيار 12، والطلقات النارية التى كان معهما خاصة بذات السلاح.

كما أكدت تحريات الأجهزة الأمنية التى أجريت حول نشاط المتهمين أنهما يمارسان عملهما الإجرامى منذ فترة والأموال ملكهما، والسيارة التى كانت بحوزتهما كانت لتسهيل تنقلهما لترويج المواد المخدرة، والسلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن

تجارتهما.

وأمرت النيابة بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارا بمعاقبة المتهمين بالسجن 9 سنوات عما نسب إليهما من تهمة الاتجار فى المخدرات.