“منى عثمان” تتسلم درع الشباب والرياضة عن دور أندية السكان بالدقهلية

تسلمت الدكتورة مى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية اليوم الخميس درع وزارة الشباب والرياضة بإسم مديرية الشباب والرياضة وذلك بحضور طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب و سلوى حمزة مدير إدارة المشروعات وتدريب الشباب بالإدارة العامة للشباب، و عصام رمضان منسق عام التدريب بالدقهلية.

جاء التكريم لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية عن الدور الذي قامت به " الإدارة العامة للشباب" ونادى السكان من خلال الدورات التدريبية والندوات على مستوى مراكز الشباب بالدقهلية ومراكز شباب قري حياة كريمة، لرفع الوعي المجتمعي بموضوعات الصحة الإنجابية وصحة المراهقين، ومناقشة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي وزواج الأطفال و تنظيم الأسرة.

فيما أعربت الدكتورة منى عثمان ، أثناء تسلمها الدرع عن خالص تقديرها وشكرها للإدارة العامة للشباب، ونادى السكان بالدقهلية، وما حققوه خلال الفترة الماضية من تنفيذ فعاليات وأنشطة نادى السكان على مستوى مراكز الشباب بالدقهلية.

كما أكدت أن نادى السكان بالدقهلية يأتي فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA ، والمؤسسة الاستشارية للتنمية “ اتجاه ” ، ويتبنى صندوق الأمم المتحدة للسكان مشروع زيادة الوعي بقضايا السكان في محافظات مصر، والذي يتم تنفيذه بأندية السكان بمراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.