مرتضى منصور يكشف حقيقة رحيل أوسوريو عن الزمالك

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك "المعزول" حقيقة رحيل الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو، عن القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بالنادي، بسبب سوء النتائج.

وقال مرتضى منصور، في مؤتمر صحفي، يعقد الآن بمقر نادي الزمالك: "أوسوريو مستمر مع الزمالك وأخبار التعاقد مع موسيماني وحسام حسن غير صحيحة".



مؤتمر مرتضى منصور

وسقط الزمالك في فخ التعادل بهدف، أمام الداخلية، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين، على استاد القاهرة، في لقاء مؤجل لحساب الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري المصري.

ويأتي الزمالك في المركز الرابع، بجدول الترتيب، برصيد 47 نقطة، بعد الفوز في 13 مباراة والتعادل في 8 آخرين وتلقي 7 هزائم.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.