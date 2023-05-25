انطلاق فعاليات قمة دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي برئاسة بوتين

انطلقت قبل قليل فعاليات اجتماع قادة دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، اليوم الخميس، في الكرملين، والذي رأسه الرئيس فلاديمير بوتين، بمشاركة رؤساء بيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان، وكذلك رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

ومن المقرر أن يعقد قادة "الخمسة" اجتماعات في إطار المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في صيغ ضيقة وموسعة.

وقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بأن يريفان وباكو اتفقتا على الاعتراف بوحدة أراض كل منهما على حدة، وأنهما في طريقهما إلى تطبيع العلاقات،، موضحا أن القمة تضمن اتفاق كلا من بلادها وأذربيجان على الاعتراف المتبادل بوحدة أراض كل منهما، وعلى هذا الأساس نحقق تقدمًا جيدًا نحو تسوية العلاقات.

وأعلن استعداد يريفان لفتح الاتصالات في جنوب القوقاز. وأوضح: «أود أن أؤكد استعداد جمهورية أرمينيا لفتح جميع خطوط النقل والعلاقات الاقتصادية في المنطقة، موضحا أن هناك استعدادات لفتح اتصالات إقليمية في إطار سيادة وسلطة الدول التي تمر عبر هذه المنطقة.

وأشار إلى أنه يقصد وسائل النقل والاتصالات الاقتصادية التي نصت عليها البيانات الثلاثية لقادة أرمينيا وروسيا وأذربيجان.

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في عقد اجتماع ثلاثي مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بما يتيح التوصل إلى توافق حول القضايا الخلافية.