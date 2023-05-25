القبض على لاعب برشلونة السابق بتهمة إطلاق نار

ألقت الشرطة البرازيلية، القبض على دوجلاس سانتوس، لاعب برشلونة السابق، في البرازيل بتهمة إطلاق نار في إحدى مواقف السيارات.

دوجلاس سانتوس، هو لاعب برازيلي يلعب كظهير أيمن، انضم لنادي برشلونة الإسباني في صيف 2014، قادمًا من ساو باولو البرازيلي.

ورحل سانتوس عن البلوجرانا بعد عامين من انضمامه لقلعة الكتلان، خاض خلالهم 8 مباريات فقط مع الفريق، بالرغم أنه كان من ضمن كتبة البرسا، التي توجت بالثلاثية (الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا) في عام 2015.

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، نقلًا عن «جلوب سبورتي» البرازيلية، فإن الشرطة البرازيلية ألقت القبض على دوجلاس سانتوس يوم 21 أبريل الماضي لاستخدامه غير القانوني للأسلحة النارية، ولكن وقتها لم تعلن الشرطة البرازيلية قبضها على اللاعب.

دوجلاس سانتوس

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن دوجلاس اعترف بالأمر، بعد أن أطلق رصاصة في الهواء في منتصف الليل في موقف عام للسيارات في مرسى ببحيرة بارانوا في مدينة برازيليا.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسدس الذي أطلق به اللاعب النار مسجلًا باسم والدته وليس باسمه، وهو الأمر الذي اعترف به اللاعب، مما يعد شيء غير قانوني في البرازيل.

وقرر اللاعب صاحب الـ32 عامًا، إخفاء السلاح الذي أطلق به النار في غابة بالقرب من مكان الحادث، وتمكنت الشرطة البرازيلية من العثور عليه.

يذكر أن، دوجلاس سانتوس، يعتبر بدون ناد في الفترة الحالية، بعد انتهاء عقده مع فريق بشكتاش التركي.