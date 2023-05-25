وزارة الداخلية تواصل ضبط العناصر الإجرامية من حائزى وتجار المواد المخدرة

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن الشرقية

ضبط (أحد الأشخاص- له معلومات جنائية)، وبحوزته ( 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام- مبلغ مالى - هاتف محمول) .

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط ( 10 أشخاص – لخمسة منهم معلومات جنائية)، وبحوزتهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة وزنت " 7,580 كيلو جرام - مبلغ مالى- 8 هواتف محمولة – 102 قرص مؤثر- ميزان حساس).

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية)، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالى- 2 هاتف محمول) .

مديرية أمن القاهرة

ضبط (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية)، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى –هاتف محمول) .

مديرية أمن السويس

ضبط (شخصين - لهما معلومات جنائية)، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى– 2 هاتف محمول) .

مديرية أمن الغربية

ضبط (أحد الأشخاص- له معلومات جنائية)، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى- هاتف محمول) .

مديرية أمن بورسعيد

ضبط (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية)، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 1 كيلو جرام- مبلغ مالى–2 هاتف محمول) .

مديرية أمن المنيا

ضبط (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية)، وبحوزته (كمية من مخدرى "الهيروين والآيس" - مبلغ مالى - هاتف محمول) .

مديرية أمن أسيوط

ضبط (أحد الأشخاص)، وبحوزته (كمية من مخدر الآيس - مبلغ مالى– هاتف محمول – سلاح أبيض).

مديرية أمن قنا

ضبط أحد الأشخاص، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى– هاتف محمول).

جهود مكافحة جرائم ترويج المواد المخدرة عبر مواقع التواصل الإجتماعى

ضبط 3 أشخاص بنطاق محافظتى "القاهرة – القليوبية" لقيامهم بتروج المواد المخدرة.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش – 3000 قرص مؤثر - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة).

منطقة السحر والجمال

ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية)، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – فرد خرطوش و"طلقة لذات العيار" - مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.