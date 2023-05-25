الداخلية تفتتح مجمع خدمات مصر بمدينة شرم الشيخ

أفتتح قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية اليوم الخميس، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، مجمع خدمات مصر بمدينة شرم الشيخ لتقديم كافة الخدمات الحكومية ومن ضمنها خدمات القطاع.

كما تم استحداث قافلة تكنولوجية متنقلة أمام المجمع المُشار إليه مجهزة بأحدث التجهيزات الفنية واللوجستية لتقديم كافة الخدمات من (إصدار بطاقات الرقم القومى – شهادات الميلاد والوفاة – شهادات الزواج والطلاق).



جاء ذلك إستكمالًا لإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل إستخدام التكنولوجيا الحديثة للإرتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية التى تقدمها قطاعات الوزارة والتى تسعى إلى تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين.

افتتاح الداخلية مجمع خدمات مصر بمدينة شرم الشيخ

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