تنفيذ فعاليات اليوم الثاني من القافلة الطبية "صحة المصريين غالية “ بالعريش

شهد إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء والدكتور حاسم حمدي مدير التثقيف والإعلام بمديرية الشئون الصحية بشمال سيناء فعاليات اليوم الثاني من القافلة الطبية « صحة المصريين غالية » باستاد العريش الرياضي، والتي تنظمها الإدارة المركزية للطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة ، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية، كلية الصيدلة جامعة سيناء، وذلك في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق الحدودية من الخدمة الطبية.

وتابع وكيل الوزارة ، عمليات الكشف الطبي وتقديم العلاج بالعيادات المختلفة التي تشملها القافلة والتي يصل عددها إلى٧ تخصصات هي: ( العيون- القلب-الأطفال- العظام- الباطنة- أمراض النساء- وتحاليل )، مشيرا إلى أن اليوم الثاني شهد إقبالا كثيفا من أهالي المحافظة، لما تقدمه القافلة من خدمات طبية مجانية متكاملة.

ومن جانبه اكد ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، حرص وزارة الشباب والرياضة على تطوير منظومة الطب الرياضي علي مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تطوير وتجهيز كافة وحدات الطب الرياضي بكافة المستلزمات والأجهزة الطبية على أعلى مستوى وبشكل دائم، بجانب توافر الكوادر الطبية على درجة عالية من الكفاءة والخبرة، والتأكيد على أن مراكز الطب الرياضى التابعة للوزارة في مختلف المحافظات هي لخدمة كل المواطنين

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ قوافل طبية بمحافظات الجمهورية، في ضوءً توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والاهتمام بالمحافظات الحدودية، وتحت رعاية اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظة شمال سيناء، كما قامت الإدارة العامة لوحدة الطب الرياضى بمتابعة سير العمل.