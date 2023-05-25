وفد "الرعاية الصحية" بالأقصر ينفذ جولة ميدانية داخل كلية الطب

استقبل الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الخميس، وفد الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد البرعي، مدير فرع الهيئة بمحافظة الأقصر، وذلك بمقر كلية الطب بمدينة طيبة الجديدة، ومركز التدريب الطبي المستمر بالجامعة.

ورافق رئيس الجامعة، وفد هيئة الرعاية الصحية في جولة ميدانية داخل مبنى الكلية، شملت تفقد معامل المهارات ومركز التعليم الطبي المستمر، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتفعيل البروتوكول الموقع بين جامعة الأقصر والهيئة العامة للرعاية الصحية.

وتهدف هذه الزيارات المتبادلة بين الطرفين إلى تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الجامعة وهيئة الرعاية الصحية، خصوصاً في مجال تدريب الطلاب والكوادر الطبية بالجامعة والهيئة، من خلال تقديم خدمات التدريب بما يتناسب مع المعايير العالمية؛ لتدريب وتأهيل الطلاب، واستفادة مستشفيات هيئة الرعاية الصحية من خبرات أساتذة كلية الطب خصوصاً في التخصصات الدقيقة والنادرة، لتقديم الخدمة الصحية اللائقة للمرضى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالله عباس، وكيل كلية الطب لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور محمد عبدالهادي، مدير المستشفيات بفرع هيئة الرعاية الصحية، وعدد من قيادات الجامعة والهيئة.

جولة مدير الرعاية الصحية (1)

جولة مدير الرعاية الصحية (2)

جولة مدير الرعاية الصحية (3)

جولة مدير الرعاية الصحية (4)

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جولة مدير الرعاية الصحية (6)

جولة مدير الرعاية الصحية (7)