"تعليم القاهرة": لم نرصد شكاوى بختام الأسبوع الأول لامتحانات الدبلومات الفنية

تابع الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الخميس، غرفة العمليات بديوان عام المديرية اليوم الختامى لإمتحانات المواد العملية والمعملية والتى من المقرر أن تستأنف عقب الإمتحانات النظرية للدبلومات الفنية.

وأدى (21994) طالب وطالبة امتحانات الدبلومات الصناعية والتعليم المزدوج والمهنى أمام (98) لجنة، و(23233) طالب وطالبة امتحانات الدبلومات التجارية، أمام (69) لجنة، و(2650 ) طالب وطالبة امتحانات الفندقي، أمام (19) لجنة.

وأشار الدكتور خالد عبده إلى تواجد فريق عمل التعليم الفنى منذ فجر كل يوم ومتابعة العمل بكل دقة والتواصل المباشر مع غرف عمليات الإدارات التعليمية وأكد على أن العملية لم ترصد أى شكاوى اليوم.

وحث موسى على ضرورة إلتزام الجميع بضوابط أعمال الإمتحانات وضرورة التعاون وتذليل كافة العقبات من أجل توفير كافة سبل الراحة والطمأنينة للطلاب خلال فترة الإمتحانات ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والأمنية.