الحوار الوطني.. ضياء رشوان: الحوار لم يفقد النبض قط  ولم يمت إكلينيكا

علق الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، على كلمة الدكتور جمال شيحة مقرر لجنة التعليم حول استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي الفورية لاستمرار أشراف القضاء على الانتخابات بأنها أعادت الروح للحوار الميت اكلينيكيا بحسب وصفه، مؤكدا أن الحوار لم يفقد النبض قط ولم يمت اكلينيكا.

وأشار رشوان فى كلمته بالجلسة الافتتاحية الأولى للجنة التعليم بالحوار الوطني، أن الاستعداد للحوار استغرق عاما لفتح الابواب المغلقة والقنوات المسدودة وازالة الصدأ الطويل الذي عطل البلد فى كثير من المناحي ، مشددا أن الحوار سيقوم وسيكون حالة مستمرة فى مصر ومنظمة ومستمرة بالدستور والقانون.

وأوضح أن الأمر لم يقف عند استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاقتراح استمرار إشراف القضاء على الانتخابات، ولكنه وجه أمس رئيس الوزراء بإعداد مشروع قانون انشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب، و ارساله للحوار ومناقشته قبل إرساله للبرلمان.

وأضاف سيتم تخصيص جلسة خاصة لمناقشته داخل لجنة التعليم بالحوار، موضحا أنه متعلق بكل انواع التعليم والمراحل التعليمية المختلفة، موضحا أن الحوار ليس مؤسسة برلمانية ولكن نبدي ارائنا حول مشروع القانون لرفعه لرئيس الجمهورية ومن ثم إرساله لمجلس النواب.