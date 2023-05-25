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الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 13 جوال دقيق بلدي مدعم بمركز مغاغة بالمنيا

جانب من الحملة
جانب من الحملة
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تواصل مراكز محافظة المنيا تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمنشآت الغذائية والمحال التجارية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا،

 

من جانبه قال الدكتور محمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، أنه تم اليوم الخميس تنفيذ حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمخابز البلدية والبدالين التموينيين والمحلات العامة بدائرة المركز، بالتنسيق مع إدارة التموين، والجهات المعنية، أسفرت عن ضبط 13 جوال دقيق بلدي مدعم، زنة 50 كيلو جرام للجوال، وذلك قبل بيعه بالسوق السوداء، حيث تم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

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