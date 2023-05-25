وزير الدفاع الروسي يبدأ زيارة إلى بيلاروسيا

بدأ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الخميس، زيارة إلى العاصمة البيلاروسية (مينسك) حيث سيناقش مع نظرائه من الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التحديات والتهديدات الإقليمية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية -في بيان نقلته وكالة أنباء تاس الروسية- أن المشاركين في اجتماع مجلس وزراء دفاع منظمة معاهدة الأمن الجماعي سيناقشون الجهود المبذولة الرامية إلى تحديث نظام الاستجابة للأزمات في المنظمة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت الوزارة أن الاجتماع سيحضره الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ورئيس الأركان العامة للمنظمة.

يشار إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تضم روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان.