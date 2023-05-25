بث مباشر.. البابا تواضروس يحضر قداس عيد الصعود المجيد بكنيسة السيدة العذراء المنتصرة بفيينا

تنقل البوابة نيوز البث المباشر لقداس عيد الصعود المجيد بحضور البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية من كنيسة السيدة العذراء المنتصرة بفيينا - النمسا.

وجدير بالذكر قد زار البابا تواضروس الثاني، دير القديس الأنبا أنطونيوس بڤيينا، التابع لإيبارشية النمسا، وكانت لقداسته جلسة روحية مع مجمع رهبان الدير، حضرها إلى جانب الأنبا جابريل أسقف النمسا، الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، والأنبا أنيانوس أسقف بني مزار، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا.

تحدث قداسة البابا أثناء اللقاء عن أن الرهبنة مسيرة:

- حب.

- جهاد.

وأجاب على أسئلتهم، وتناول الجميع الطعام معًا.

كان قداسته قد زار في اليوم السابق دير القديسة حنة للراهبات( تحت التأسيس) وتقابل مع الراهبات وطالبات الرهبنة، وألقى عليهم كلمة دارت حول موضوع "الاشتياق إلى الله".