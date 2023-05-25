هجمات روسية أوكرانية متبادلة| الدفاعات الروسية تسقط طائرة "ميغ – 29" أوكرانية في دونيتسك.. الجيش الأوكراني يسجل 23 اشتباكًا قتاليًا في خمسة اتجاهات.. رئيس "فاجنر": أكثر من 20 ألف جندي قُتلوا في باخموت

تستمر الحرب الروسية الأوكرانية وتشتعل الأحداث كل يوم وسط أزمة اقتصادية في معظم دول العالم، وتتزايد كل يوم خسائر في الأرواح والممتلكات، وبالرغم من القوة الهائلة للجيش الروسي اقتصاديًا وعسكريًا إلا أنه حتى الأن لم يقدر على إثبات التفوق العسكري على الأراضي الأوكرانية، وذلك بفضل الدعم العسكري الذي تقدمه الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوكرانيا.

مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية..

الدفاعات الروسية: إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميج-29"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأربعاء، إسقاط أنظمة الدفاع الجوي الروسية، مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ – 29"، و20 طائرة مسيرة، و16 صاروخ "هيمارس" أمريكية في جمهورية دونيتسك، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وجاء في بيان الوزارة: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مقاتلة من طراز ميغ – 29، تابعة للقوات الأوكرانية في مناطق بلدة غريغوروفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية. وخلال النهار، تم اعتراض 16 صاروخًا من راجمات هيمارس".

وأضافت الوزارة: "تم تدمير 20 مسّيرة أوكرانية في مناطق بلدات بوكروفسكوي، وتيرني، وكيريلوفكا، وكرابيفنيتسكوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وزولوتاريفكا، وتشيرفونايا ديبروفا، ونوفوكراسنيانكا، وزمييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ومنطقة تسفيتكوفوي في زابوروجيه، وروبانوفكا في مقاطعة خيرسون".

القوات الأوكرانية تنفذ 23 اشتباكًا قتاليًا في خمسة اتجاهات

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية يوم الأربعاء عن تسجيلها 23 اشتباكا قتاليا في خمسة اتجاهات وهم كوبيانسك وليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا.

وذكر بيان لهيئة الأركان، نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أن "القوات الروسية شنت نهارا 17 غارة جوية، ونفذت حوالي 20 هجومًا من طراز MLRS على مواقع قواتنا ومناطق مأهولة بالسكان".

وتوقعت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية وقوع مزيد من الهجمات الصاروخية والغارات الجوية في جميع أنحاء الأراضي الأوكرانية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

بدء حالة التأهب الجوي.. وصافرات الإنذار تدوي في كييف

أعلنت الإدارة العسكرية في كييف، اليوم الخميس، تفعيل حالة التأهب الجوي، بعد انطلاق صفارات إنذار تحذر من ضربات جوية روسية، جاء ذلك حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بدويّ صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف.

وحذرت السلطات الأوكرانية من خطر هجوم بطائرات مسيرة روسية على كييف، داعية سكان العاصمة للبقاء في الملاجئ حتى انتهاء التنبيه.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية يوم الأربعاء عن تسجيلها 23 اشتباكًا قتاليًا في خمسة اتجاهات وهم كوبيانسك وليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا.

وذكر بيان لهيئة الأركان، نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أن "القوات الروسية شنت نهارًا 17 غارة جوية، ونفذت حوالي 20 هجومًا من طراز MLRS على مواقع قواتنا ومناطق مأهولة بالسكان".

مؤسس فاجنر يعترف: فقدنا أكثر من 20 ألف مقاتل في معركة باخموت الأخيرة

قال رئيس مجموعة "فاجنر" الروسية يفجيني بريجوجين أن قواته فقدت أكثر من 20 ألف مقاتل في المعركة الأخيرة للسيطرة على باخموت.

كما أشار مؤسس فاجنر الروسية إلى وفاة نحو 20٪ من 50 ألف سجين تم تجنيدهم من السجون الروسية للقتال في الحرب التي استمرت 15 شهرًا في المدينة الواقعة شرق أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أعلنت موسكو عن خسارتها ما يزيد قليلًا عن 6 آلاف جندي في الحرب، وهو أعلى من التقدير الرسمي للخسائر السوفيتية في حرب أفغانستان بـ15 ألف جندي بين عامي 1979 و1989.

الطيران الروسي يدمر مركز قيادة تابعًا للجيش الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران الروسي دمر مركز قيادة ومراقبة تابعا للجيش الأوكراني في مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وذكرت القيادة العسكرية، في إيجاز صحفي، أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، أنه:"تم تدمير مركز للقيادة والمراقبة تابع للواء الأوكراني في مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية"