عمره 700 مليون عام| اكتشاف حيوان بحري عاش قبل الديناصورات.. حكاية الثعبان المصري «جيجانتوفيس» الأضخم بالعالم.. وقصة العثور على أقدم ديناصور في إفريقيا

توصل العلماء من خلال دراسة الحفريات، أن الديناصورات كانت موجودة على كوكب الأرض وعاشت حوالي 245 مليون سنة ثم انقرضت قبل 66 مليون سنة من بدء حياة البشر، وتواجدت الكثير من أنواع الديناصورات الأرض قبل أسماك القرش والأسماك العظمية والمفصليات والبرمائيات والزواحف والمشابك، ولكن السؤال هنا هل تعتبر الديناصورات أقدم الكائنات الحية على وجه الأرض؟، الحقيقة أن هناك كائنات عاشت قبل الديناصورات بملايين السنين، وهذا ما تم اكتشافه حديثًا بالعلم وبدراسة الحفريات.

أقدم حيوان بحري على وجه الأرض

اهتدى علماء وباحثون إلى الإجابة عن اللغز المحير الذي استمر قرونا حول وجود حيوان متعدد الخلايا لأول مرة على الأرض.

وظهر المخلوق الشبيه بقنديل البحر، والمعروف باسم ctenophore، لأول مرة منذ 700 مليون سنة - مقارنة بالديناصورات التي ولدت قبل 230 مليون سنة، وذلك حسبما ذكرت وكالة «روسيا اليوم».

وحددت الدراسة أن ctenophores هي أقرب الأقارب للحيوانات الأولى ويمكن العثور عليها تسبح في محيطات اليوم وأحواض السمك.

وشرع فريق من جامعة كاليفورنيا في بيركلي في حل العلاقات بين شجرة الحياة الحيوانية، وتوفير فهم أفضل للأصول والتطور.

We Might Finally Know What The Very First Animals Looked Like https://t.co/jbHoSGsGi5 — ScienceAlert (@ScienceAlert) May 18، 2023

كما أدت النتائج إلى إنهاء الجدل الذي طال أمده بأن الإسفنج البحري كان أول الحيوانات لأن حفرياتها تعود إلى حوالي 600 مليون سنة.

وتمتلك Ctenophores ثماني مجموعات من الأهداب، على غرار المجسات، تتدفق على جوانبها، وهي تستخدمها للدفع عبر المحيطات أثناء سفرها لأكثر من أربعة أميال تحت السطح.

وقال دانييل روخسار، الأستاذ بجامعة كاليفورنيا والمعد المشارك للدراسة، في بيان: "ربما عاش أحدث سلف مشترك لجميع الحيوانات منذ 600 أو 700 مليون سنة. ومن الصعب معرفة شكلها لأنها كانت حيوانات رخوة الجسم ولم تترك سجلا أحفوريا مباشرا. لكن يمكننا استخدام المقارنات بين الحيوانات الحية للتعرف على أسلافنا المشتركين. إنه أمر مثير - نحن ننظر إلى الوراء في الوقت المناسب حيث لا أمل لدينا في الحصول على الحفريات، ولكن من خلال مقارنة الجينوم، نتعلم أشياء عن الأسلاف الأوائل".

وأوضح الفريق أن معظم الناس يفكرون في الديدان والذباب والرخويات ونجوم البحر والفقاريات عندما يفكرون في الحيوانات.

للمقارنة، تطورت الديدان منذ حوالي 500 مليون سنة وظهرت الفقاريات منذ حوالي 450 مليون سنة.

ويُطلق عليها معا اسم bilaterians، فلديها رأس مع دماغ مركزي، وأمعاء تمتد من الفم إلى فتحة الشرج، والعضلات وغيرها من الميزات المشتركة التي تطورت بالفعل بحلول وقت "الانفجار الكمبري'' الشهير منذ حوالي 500 مليون سنة.

ويتم تصنيف قنديل البحر على أنه يفتقر إلى العديد من الميزات الثنائية - على سبيل المثال، يفتقر إلى دماغ محدد وقد لا يكون لديه حتى نظام عصبي أو عضلات - ولكنه لا يزال يشترك في السمات المميزة للحياة الحيوانية، ولا سيما تطور الأجسام متعددة الخلايا من بيضة مخصبة.

أضخم ثعبان عاش على وجه الأرض



أكد العلماء أن ثعبان تيتانوبوا، قد سكن الأرض قبل 60 مليون سنة وكان موطنه غابات كولومبيا، هو أكبر ثعبان عاش على وجه الأرض، وبالرغم أن ثعبان الأناكوندا الشهير يعتبر اليوم أضخم الثعابين في العالم وزنه 250 كيلو جرام، إلا أنه يعد كوزن سحلية مقارنة بثعبان التيتانوابوا الذي يبلغ وزنه أكثر من 1100 كجم وطوله أكثر من 15 متر، وهو من الثعابين العاصرة وليس سام، ويستطيع بلع تمساح طوله أكثر من 4 متر.

أما بالنسبة لثاني أضخم ثعبان عاش على وجه الأرض، هو الثعبان المصري الذي يدعى "جيجانتوفيس Gigantophis" والذى عاش فى محافظة الفيوم حاليًا بمصر قبل حوالى 35 مليون سنة.

اكتشاف أقدم ديناصور في إفريقيا

اكتشف العلماء والباحثون في علم الحفريات بقايا أقدم ديناصور في قارة أفريقيا، والذي سار على كوكب الأرض منذ حوالي 230 ‏مليون عام، وتم العثور على الديناصور في زيمبابوي، ويدعى «مبيريسوروس راثي»، وتم من خلال دراسة الحفرية التي تم العثور عليها أنه كان يبلغ طوله حوالي متر واحد وذيل طويل، أما وزنه يصل حوالي 30 كيلوغرام، وفقًا لفريق علماء الحفريات الدولي الذين توصلوا إلى هذا الاكتشاف، وفقا لصحيفة «ساوث تشاينا مورننغ بوست».

اكتشف باحثون أقدم ديناصور في إفريقيا عمره 230 مليون عام. ومع وجود تشابه كبير بينه وبين ديناصورات في البرازيل والأرجنتين، يتم تعزيز فرضية أن أميركا الجنوبية وإفريقيا كانتا جزءا من كتلة أرضية متواصلة، وذلك حسبما ذكرت وكالة «روسيا اليوم».

أعلن علماء في زيمبابوي الخميس (الثاني من سبتمبر/أيلول 2022) اكتشاف بقايا أقدم ديناصور في إفريقيا جاب الأرض قبل نحو 230 مليون عام.

وأوضح الفريق الدولي لعلماء الأحافير الذي توصل إلى هذا الاكتشاف أن الديناصور "مبيريسوروس راثي" كان يبلغ طوله حوالى متر واحد فقط ويصل وزنه إلى 30 كيلوغراما وكان يملك ذيلا طويلا.

وقال كريستوفر غريفين العالم الذي اكتشف العظمة الأولى لهذا الديناصور لوكالة فرانس برس الخميس "كان يمشي على قائمتين وكان رأسه صغيرا".

ويرجّح أن هذا الديناصور من أكلة اللحوم التي تتغذى بالنباتات والحيوانات الصغيرة والحشرات. وأشار غريفين، وهو باحث في جامعة ييل، إلى أن الديناصور ينتمي إلى فصيلة الصوروبودومورف، وهي السلالة نفسها التي شملت في ما بعد الديناصورات العملاقة الطويلة العنق.

وعثر فريق من الباحثين من زيمبابوي وزامبيا والولايات المتحدة على الهيكل العظمي للديناصور خلال بعثتين في عامي 2017 و2019.

وأضاف غريفين الذي كان وقتها طالب دكتوراه في جامعة فيرجينيا للتكنولوجيا "حفرت عظمة الفخذ وعرفت حينها أنه ديناصور وأنني أمسك بأقدم أحفورة ديناصور معروف من إفريقيا". ونشرت النتائج التي توصل إليها فريقه في مجلة "نيتشر" الأربعاء. ولم يعثر على بقايا ديناصورات من الحقبة نفسها إلا في أميركا الجنوبية والهند.