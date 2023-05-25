مات مسمومًا.. دفن جثة شاب عثر عليه داخل شقة بأوسيم

"ضاقت به الدنيا، وظن أن الخلاص في تناول مادة سامة، هكذا زين له شيطانه، ليقى حتفه بميتة أليمة".. كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر تناول مادة سامة بشقته بأوسيم، عقب مناظرة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها من خلال خبراء الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.

وتبين من خلال التقرير المبدئي للكشف الظاهري لجسد الشاب أنه لا توجد أثار ظاهرية على الجسد، وأن المرجح أن تكون المادة السامة هى سبب الوفاة.

وبعمل التحريات تبين أن الشاب أنهي حياته بتناوله مادة سامة ولا شبهة جنائية، كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة أوسيم من غرفة النجدة بالعثور على جثة شاب متوفي.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يُدعى محمد م س، ٣٠عامًا، ولا توجد به أي إصابات ظاهرة.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

