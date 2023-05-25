القضاء على 100 إرهابي في وسط شرق بوركينا فاسو

قامت القوات المسلحة البوركينية بالقضاء على 100 إرهابي في منطقة "بيتو" بوسط شرقي بوركينا فاسو.

وذكرت وكالة أنباء بوركينا فاسو، أن "هذه العملية المشتركة بين مصالح الاستخبارات والقوات المسلحة مكنت من إنقاذ العديد من الأرواح، لكون العناصر التي تم استهدافها كانت تخطط لشن هجوم واسع النطاق".

وأضاف المصدر ذاته أن "القوات المسلحة ومتطوعين مساندين للحكومة دمروا قاعدة كبيرة للإرهابيين في غابة "غيبغا" في وسط شمالي البلاد. كما تم إحراق العديد من العربات والدراجات النارية وأطنان من الأدوية والمواد الغذائية الخاصة بالعدو"، مشيرًا إلى أن العمليات تتواصل على عدة جبهات".

ودخلت بوركينافاسو منذ 2015 في دوامة من العنف الإرهابي أسفرت عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني وعسكري وأكثر من مليوني نازح داخل البلاد.