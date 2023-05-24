رجال سلة الأهلي يتأهل لنهائي بطولة «BAL3»

تأهل الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي إلى نهائي بطولة إفريقيا للأندية «BAL3» التي تقام في رواندا، بعد أن تغلب على فريق استاد مالي في مباراة نصف النهائي.

انطلقت المباراة في التاسعة والنصف مساء اليوم، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا، ونجح في الظهور بشكل مميز، لتنتهي المباراة لصالح الأهلي بنتيجة ٧٨-٧٣، ليضرب موعدًا مع فريق دوانيس السنغالي في نهائي البطولة.

وكان فريق رجال سلة الأهلي قد تأهل إلى مباراة نصف النهائي، بعد الفوز على فريق ريج الرواندي بنتيجة 94-77، في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة كيجالي أرينا مساء السبت الماضي.