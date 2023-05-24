الأرصاد: طقس الخميس حار نهارا على القاهرة والوجه البحرى وأمطار رعدية في سيناء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس غدا الخميس حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومائل للحرارة على السـواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس لطيف في اول الليل مائل للبرودة في اخره علي السواحل الشمالية الغربية معتدل الحرارة علي باقي الانحاء.

ويشهد الخميس نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة. وامطار خفيفة ورعدية على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى 22 درجة، وعلى السواحل الشمالية 27 والصغري 18 ، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 25،وعلى شمال الصعيد 38 والصغري 22 ، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 27 درجة.