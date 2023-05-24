"الشعب الجمهوري" بسنورس يكرم عددًا من العمال المثاليين وينظم ندوة عن آثار التدخين

نظمت أمانة مركز سنورس لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الفيوم، احتفالية كبرى اليوم الأربعاء، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، وكرمت 10 عمال مثاليين من مختلف المصانع والمصالح الحكومية على مستوى المركز، جاء ذلك بحضور أحمد عبد القوي الهواري أمين المركز وفتحي مناع أمين التنظيم، وذلك تحت إشراف مراد العمدة أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الفيوم .

وأكد أحمد عبد القوي الهواري امين المركز، انه تم منح العمال المكرمين جائزة عينية قيمة وشهادات تقدير إيمانا من الحزب بدور عمال مصر لكونهم الركيزة الأساسية والهامة للاقتصاد القومي المصري وقائدي قاطرة التنمية الحقيقية، مؤكدًا دورهم الفعال في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية الشاملة على مر التاريخ.

وأضاف أمين المركز، أنه تم تنظيم ندوة عن آثار التدخين بحضور أعضاء الحزب وعدد من المواطنين حاضر خلالها الدكتور محمد سيد راضي، والدكتورة أمل محمد مسؤول التثقيف الصحي بالإدارة الصحية بسنورس.

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