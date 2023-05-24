وزير القوى العاملة يلتقي أمين "العمال العرب"

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة اليوم الأربعاء، أن العمال العرب، ضلع أساسي في ثلاثية الإنتاج ، بجانب الحكومات وأصحاب الأعمال.

وقال الوزير خلال لقائه مع الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب السوري جمال القادري ،على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التحديات الراهنة تفرض على العمال العرب التمسك بشعارهم التاريخي "قوتنا في وحدتنا".

وأوضح "الوزير" أن ثقافة الدولة المصرية تعتبر العمال شريك أساسي في بناء الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها الرئيس السيسي ،وان العمال شركاء في صناعة القرارات والتشريعات التي تخص عالم العمل والعمال ،كما أن الرئيس السيسي يوجه دائما في خطاباته بحماية ورعاية العمال في الداخل والخارج وتوفير حياة كريمة لهم ،وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم،وتفعيل مبادئ وأسس الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة.. ووجه الوزير شحاتة التهنئة القادري على عودة سورية إلى مقعدها في" الجامعة العربية ".

من جانبه أكد جمال القادري الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب،رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية ،على الدور الذي لعبته الحركة النقابية العربية في مواجهة كافة الصعاب التي فرضتها التحديات الداخلية والخارجية في معظم بلداننا العربية ،مستشهدا بدور العمال السوريين في الاصطفاف خلف قيادتهم السياسية لمواجهة الحرب الكونية التي تعرضت لها بلاده، وأن الحركة النقابية السورية كانت نموذجا في الوحدة ،وتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم ،ووجه القادري الشكر والتقدير للوزير حسن شحاتة على دوره ورؤيته التي ينفذها على أرض الواقع بتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للعمال ،واعتبارهم شركاء في عملية التنمية بجانب الحكومة وأصحاب الأعمال ،مؤكدا أن مصر دولة رائدة ،وصاحبة دور محوري في كافة ملفات الوطن العربي.