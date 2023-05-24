تحذيرات من موجة جديدة لمتحور كورونا أكثر فتكًا

كشف الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، تفاصيل التحذيرات التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية ورجل الأعمال الأمريكي الملياردير بيل جيتس من موجة جديدة لمتحور كورونا قد تقضي على البشرية.

وأشار عنان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إلى أن منظمة الصحة العالمية حذرت قبل 3 سنوات بأن البشرية ليست مستعدة لمواجهة أي وباء قادم، موضحا أن التحذير لا يتعلق بوباء أو مرض معين لكنه تحذير من حدوث الأوبئة بوتيرة أسرع.

ولفت إلى أن التاريخ يذكر أن الأوبئة في العادة كان تحدث كل 100 عام، لكن حاليا سيكون الوباء القادم أسرع من السابق اعتمادا على الدورة الحياتية للفيروسات، مرجعا ذلك لاختلاط الحيوانات البرية والإنسان والعبث الرهيب الذي يحدث مع الطبيعة من حيث التصحر وهدم الغابات مما يسرع من وتيرة اختلاط الفيروسات من مختلف الحيوانات.

وأضاف: لذلك منظمة الصحة العالمية ناشدت على مدار الفترة الماضية بتوجيه منح لإنشاء مراكز استباقية في دول العالم، مردفا: لو توفر التمويل المناسب سيكون هناك مراكز تعمل على تحليل جيني للفيروسات القائمة وتحليل للحيوانات البرية بما يُمكن من توقع تحور الفيروسات قبل حدوثها بالتالي يكون منصة لإنتاج اللقاحات المستقبلية.

كما كشف أن أخطر أمر يثير القلق حاليا ويتم التحذير منه باستمرار، البكتيريا المضادة للمضادات الحيوية، موضحا أن سوء استخدام المضادات الحيوية يمكن أن يُعرض البشرية لوباء قادم، كونه يؤدي لوفاة مليون و200 ألف شخص سنويا بسبب الاستخدام الخاطئ بسبب عدم تأثيره مع البكتيريا.

