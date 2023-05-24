استقرار حالة أشرف مصيلحى الصحية بعد خروجه من العناية المركزة

أعلنت المخرجة منال الصيفى عن استقرار الحالة الصحية لزوجها الفنان أشرف مصيلحي و ذلك بعد خروجه من العناية المركزة أمس بعد تعرضه لازمة صحية قوية خلال الأيام الأخيرة اسفرت عن مكوثه فى العناية المركزة الفترة الماضية

كان الفنان اشرف مصيلحى قد تعرض لالتهاب في الدم نتيجة الأدوية التي كان يأخذها من قبل بسبب وعكة صحية قديمة وحالته استدعت نقله إلى المستشفى

يذكر ان آخر أعمال الفنان أشرف مصيلحي ظهوره فى فيلم "براءة ريا وسكينة"