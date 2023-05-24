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الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

استقرار حالة أشرف مصيلحى الصحية بعد خروجه من العناية المركزة

اشرف
اشرف
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أعلنت المخرجة منال الصيفى عن استقرار الحالة الصحية لزوجها الفنان أشرف مصيلحي و ذلك بعد خروجه من العناية المركزة أمس  بعد تعرضه لازمة صحية قوية خلال الأيام الأخيرة اسفرت عن مكوثه فى العناية المركزة الفترة الماضية 
كان الفنان اشرف مصيلحى قد تعرض لالتهاب في الدم نتيجة الأدوية التي كان يأخذها من قبل بسبب وعكة صحية قديمة وحالته استدعت نقله إلى المستشفى 
يذكر ان آخر أعمال الفنان أشرف مصيلحي ظهوره فى فيلم "براءة ريا وسكينة"

منال الصيفي أشرف مصيلحي خروجه من العناية المركزة