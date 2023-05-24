حفل غنائي لـ"إليسا" بالإسكندرية 16 يونيو المقبل

وافقت المطربة اللبنانية إليسا على إحياء حفل غنائي فى محافظة الإسكندرية؛ وذلك يوم 16 يونيو المقبل داخل أحد الأماكن الشهيرة هناك.

من المقرر أن تقدم إليسا الحفل ضمن جولتها الغنائية التى تقوم بها خلال هذا الصيف، وبعد نجاح حفلتها بالكويت التى قدمته مع أصالة، وأيضًا حفل السعودية الذي أحيته يوم 18 مايو.

يُذكر أنه كان من المقرر طرح ألبوم إليسا الجديد في موسم رأس السنة الماضي، ومن ثم موسم عيد الفطر الذي انتهى مؤخرًا، ومن ضمن أسباب تأجيل طرح الألبوم الجديد حتى الآن هو النجاح الكبير الذي حققته أغنية من أول دقيقة التي تعاونت بها مع الفنان المغربي سعد لمجرد وحققت نجاحًا كبيرا.